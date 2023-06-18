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В Кремле потребовали зарубежной оценки заявлений Киева об убийстве русских

Песков: хотелось бы, чтобы заявления Киева о желании «убивать русских» получили оценку за рубежом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Заявления Киева о желании «убивать русских» должны получить оценку за рубежом, о чем в воскресенье, 18 июня, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что план киевского режима включает в себя уничтожение максимального числа мобилизованных россиян. По словам Пескова, заявлениями подобного содержания отметились в том числе руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов, а также члены Совета безопасности страны.

«Так говорят наши враги, и мы должны с ними воевать. Нельзя русским угрожать убийством. Русские должны за это наказывать, и мы будем это делать», — указал пресс-секретарь главы государства.

По мнению Пескова, страны Запада должны понимать, что они фактически помогают убийцам.

«Парламентарии в этих странах, они же должны понимать, кому они отправляют помощь. Они отправляют помощь вот таким вот де-факто убийцам, людям, которые декларируют свое намерение убивать», — подытожил пресс-секретарь президента.

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Кирилл Буданов 16 мая заявил о причастности структуры к терактам против нескольких медийных лиц в России.

В ответ на его заявление постпредство РФ при ООН 17 мая призвало Организацию отреагировать на призывы убивать русских со стороны украинских властей, а постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал слова Буданова вопиющим примером русофобии.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал избегать риторики, которая не способствует урегулированию украинского конфликта.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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