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Постпредство РФ призвало ООН отреагировать на призывы Украины к убийству россиян

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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ООН следует воздержаться от двойных стандартов и должным образом отреагировать на призывы Украины к убийству россиян. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в постпредстве РФ при организации.

Речь идет о высказывании руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова, который заявил, что украинские военные будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

«Руководство ООН, по сути, никак не отреагировало на высказывания К. Буданова, содержащие явный язык ненависти и призывы к насилию по национальному признаку. Офис официального представителя генсекретаря пытается прикрыться общими словами о недопустимости любых терактов и попытками поставить под вопрос подлинность преступных заявлений киевского режима», — сказано в заявлении, распространенном в Telegram-канале постпредства.

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Ранее в этот день постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал слова Буданова проявлением русофобии и подстрекательством к насилию по национальному признаку. Он также привлек внимание к недавнему опросу украинского агентства УНИАН о том, кто из россиян должен стать следующим после убийства журналистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

До этого, 8 мая, комментируя ряд русофобских высказываний Буданова, в том числе заявление о причастности ГУР к терактам против ряда медийных лиц в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает подобные действия. По его словам, всё это является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

Также представитель Кремля отметил, что слова Буданова лишний раз подтвердили правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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