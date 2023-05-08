Песков назвал чудовищным заявление Буданова об убийствах россиян

Кремль решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». Об этом заявил 8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это чудовищное заявление. Это заявление, сказанное Будановым является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не оставит подобные слова без внимания и примет соответствующие меры.

«У нас есть спецслужбы, которые будут делать все, что должно на фоне таких заявлений, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Мы будет внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона», — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Также представитель Кремля отметил, что слова Буданова лишний раз подтвердили правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.

В интервью для в интервью Yahoo News 8 мая Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

В ночь на 3 мая Кремль попытались атаковать беспилотники. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

4 мая Министерство иностранных дел РФ решительно осудило попытки террористических актов, совершенные в отношении зданий Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве не сомневаются, что за данными действиями стоят власти Киева.

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