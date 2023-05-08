Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков назвал чудовищным заявление Буданова об убийствах россиян
Общество
Суд арестовал обвиняемого в покушении на Захара Прилепина
Мир
Путин поздравил лидеров ряда стран СНГ с 78-й годовщиной победы в ВОВ
Мир
МИД КНР заявил об открытости торговых отношений Москвы и Пекина
Общество
В Оренбурге задержали третьего фигуранта по делу о ЧП с каруселью
Общество
Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявлено обвинение
Общество
Два самолета ВКС РФ привлекли к тушению пожаров в Курганской области
Мир
Зеленский объявил на Украине День Европы 9 мая вместо Дня Победы
Происшествия
ФСБ пресекла попытку диверсии на железной дороге под Челябинском
Мир
Акция «Бессмертный полк» прошла в немецком Кельне
Мир
Пекин призвал Вашингтон переосмыслить стратегию в отношении Китая
Происшествия
Один человек погиб при тушении природного пожара в Тюменской области
Мир
СМИ узнали о гибели четырех человек при крушении МиГ-21 в Индии
Сюжет:

Песков назвал чудовищным заявление Буданова об убийствах россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кремль решительно осуждает «чудовищное» высказывание главы разведки Украины Кирилла Буданова о готовности «убивать россиян по всему миру». Об этом заявил 8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это чудовищное заявление. Это заявление, сказанное Будановым является прямым подтверждением, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором», — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия не оставит подобные слова без внимания и примет соответствующие меры.

«У нас есть спецслужбы, которые будут делать все, что должно на фоне таких заявлений, в этом ни у кого не должно быть сомнений. Мы будет внимательно сегодня отслеживать реакцию европейских столиц, а также Вашингтона», — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Также представитель Кремля отметил, что слова Буданова лишний раз подтвердили правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.

Опасные в связке: ФСБ разоблачила сеть украинских агентов в России
По каким каналам они поставляли в страну взрывчатку и на кого готовили покушения

В интервью для в интервью Yahoo News 8 мая Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

В ночь на 3 мая Кремль попытались атаковать беспилотники. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

4 мая Министерство иностранных дел РФ решительно осудило попытки террористических актов, совершенные в отношении зданий Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В ведомстве не сомневаются, что за данными действиями стоят власти Киева.

.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023