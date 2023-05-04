МИД РФ выразил уверенность в причастности Киева к атаке на Кремль

Министерство иностранных дел России решительно осуждает попытки террористических актов, совершенные в отношении зданий Кремля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Как отмечено 4 мая на сайте ведомства, МИД РФ не сомневается, что за данными действиями стоят власти Киева.

«Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения», — говорится в заявлении.

Там также добавили, что тяжесть данного преступления усугубляется тем, что Кремль является резиденцией главы российского государства, а «особый цинизм действий неонацистской украинской власти» состоит в том, что попытка покушения на президента РФ произошла накануне Дня Победы 9 Мая.

«Подобные преступления не должны оставаться без ответа. Уверены, что все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание», — подчеркивается в заявлении ведомства.

Как добавили в министерстве, преступные действия киевского режима только в очередной раз подтверждают отсутствие у Киева стремления к миру и урегулированию конфликта политико-дипломатическим путем.

Ранее 4 мая официальный представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя атаку украинских беспилотников на Кремль, заявила, что участвующие в военном конфликте на Украине стороны должны избегать любых действий, которые могут привести к обострению кризиса.

В свою очередь МИД Сирии осудил атаку БПЛА Украины на Кремль, назвав произошедшее террористическим актом. Отмечалось, что Дамаск поддерживает право Москвы защищаться от таких опасных террористических атак и следить за тем, чтобы они не повторялись.

Тогда же посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что Россия ответит на украинскую атаку беспилотников на Кремль, когда сочтет это необходимым. Он также отметил, что ответ будет дан «в соответствии с оценками той угрозы, которую создал Киев для руководства» страны.

Попытка удара БПЛА по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина была совершена в ночь на 3 мая. В результате происшествия пострадавших нет. Случившееся в Кремле расценили как террористическую акцию. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Как указал политолог Дмитрий Солонников, в контексте попытки Украины нанести удар по Кремлю дипломатия не имеет смысла. Он отметил, что сейчас важнее разобраться, откуда прилетело беспилотное устройство, как оно прилетело, как прошло системы противовоздушной обороны.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.