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Небензя назвал русофобией слова главы ГУР Украины об «убийстве россиян»

Небензя: слова главы ГУР Украины Буданова об «убийстве россиян» являются вопиющим примером русофобии
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Фото: REUTERS/David 'Dee' Delgado
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Слова руководителя Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилла Буданова об «убийстве россиян» являются проявлением русофобии и подстрекательством к насилию по национальному признаку. На это указал постпред РФ при ООН Василий Небензя в распространенном в среду, 17 мая, письме в Совете Безопасности ООН.

Ранее Буданов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева. Его заявление распространилось в Сети и вызвало активное обсуждение.

«Это вопиющий пример ненавистнических высказываний, русофобии, подстрекательства к насилию по национальному признаку», — написал Небензя.

В письме также привлечено внимание СБ ООН к недавнему опросу украинского агентства УНИАН о том, кто из россиян должен стать следующим после убийства журналистов Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и покушения на писателя Захара Прилепина.

Небензя подчеркнул, что подобные проявления являются, как минимум, вопиющим нарушением правил Международной конвенции по искоренению всех форм расовой дискриминации.

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До этого, 8 мая, комментируя ряд русофобских высказываний Буданова, в том числе заявление о причастности ГУР к терактам против ряда медийных лиц в России, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает подобные действия. По его словам, всё это является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является ее организатором.

Также представитель Кремля отметил, что слова Буданова лишний раз подтвердили правильность решения президента РФ Владимира Путина начать специальную военную операцию.

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