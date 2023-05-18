Реклама
Прямой эфир
Общество
Движение поездов на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
В конгресс США внесли законопроект о выходе из ДСНВ
Мир
В Армении предрекли прекращение поставок в РФ продукции коньячного завода в Ереване
Общество
Техническое движение на участке схода вагонов в Крыму восстановлено
Мир
МО Британии подтвердило использование ВСУ ракет Storm Shadow
Происшествия
Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Красноярском крае
Происшествия
В ДНР при разминировании погибли два сапера МЧС России
Общество
На Бориса Гребенщикова составили протокол за дискредитацию ВС РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в четырех областях Украины
Мир
В МИД РФ заявили об изначальной готовности содействовать судам Турции на Украине
Экономика
ЦБ заявил об отсутствии поводов для сомнений в устойчивости бюджета в 2023 году
Мир
МИД РФ сообщил о продлении зерновой сделки до 17 июля
Мир
РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию
Сюжет:

В ООН после угроз Подоляка россиянам призвали избегать такой риторики

Представитель главы ООН Хак после угроз Подоляка россиянам призвал избегать подобной риторики
0
Фото: ТАСС/Александр Кряжев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН призывает избегать риторики, которая не способствует урегулированию украинского конфликта, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак 18 мая.

Таким образом он прокомментировал вопрос об угрозах россиянам со стороны советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.

«Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы <...> призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», — сказал Хак на брифинге, трансляция которого шла на YouTube-канале ООН.

Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины заявил, что в стране ненавидят Россию, именно поэтому ее всегда будут преследовать.

Язык Киев довел: предоставит ли Украина права нацменьшинствам ради вступления в ЕС
В раде рассматривают документ, смягчающий требования говорить только на мове

Со стороны официальных лиц Украины уже звучали откровенно агрессивные заявления в адрес России, в том числе о причастности спецслужб страны к убийству российских якобы «военных преступников».

Так, 16 мая начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов заявил, что украинское ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя высказывания главы ГУР, подчеркнул, что по-прежнему «не может проверить» подлинность цитаты Буданова.

В тот день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что отсутствие реакции со стороны секретариата ООН на заявления главы украинской военной разведки является возмутительным.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023