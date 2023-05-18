В ООН после угроз Подоляка россиянам призвали избегать такой риторики
ООН призывает избегать риторики, которая не способствует урегулированию украинского конфликта, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак 18 мая.
Таким образом он прокомментировал вопрос об угрозах россиянам со стороны советника главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка.
«Не только в этой ситуации, но и всех ситуациях, касающихся конфликтов, звучит риторика от различных сторон. Мы <...> призываем во всех ситуациях все стороны избегать риторики, которая не помогает», — сказал Хак на брифинге, трансляция которого шла на YouTube-канале ООН.
Ранее в этот день советник главы офиса президента Украины заявил, что в стране ненавидят Россию, именно поэтому ее всегда будут преследовать.
Со стороны официальных лиц Украины уже звучали откровенно агрессивные заявления в адрес России, в том числе о причастности спецслужб страны к убийству российских якобы «военных преступников».
Так, 16 мая начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны страны Кирилл Буданов заявил, что украинское ведомство причастно к терактам против ряда медийных лиц в России. Он указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут «убивать русских в любой точке мира до полной победы» Киева.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя высказывания главы ГУР, подчеркнул, что по-прежнему «не может проверить» подлинность цитаты Буданова.
В тот день официальный представитель МИД России Мария Захарова указала, что отсутствие реакции со стороны секретариата ООН на заявления главы украинской военной разведки является возмутительным.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.