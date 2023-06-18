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Спецназ Курти избил двух сербских подростков в Косово

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Фото: Kosovo online
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Двоих детей — брата и сестру — избили члены так называемых спецподразделений полиции премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, о чем стало известно 18 июня. По словам детского хирурга Бобана Митровича из клиники, куда доставили детей, они находятся в состоянии сильного психологического шока, но их состояние стабильно, угрозы для жизни нет.

«Сегодня вечером в хирургическое отделение больницы в Митровице поступили двое детей: девочка 2005 года рождения и мальчик 2007-го. Они поступили с ранениями. По словам пострадавших, их нанесли косовские полицейские. Они ехали на квадроциклах и были остановлены косовской полицией. Мальчика несколько раз ударили в голову и в живот, а сестру стащили с квадроцикла и волочили по земле, от чего она получила травмы плеча», — рассказал врач.

Причины подобного поведения спецназовцев неизвестны. В местных СМИ уточняется, что инцидент произошел на севере Косово и Метохии, в деревне Житковац. Уже несколько дней улицы полны косовской полицией и спецназом. Они останавливают автомобили и обыскивают граждан, сообщил портал Kosovo Online.

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15 июня власти Косово запретили въезд на территорию региона автомобилям с сербскими номерами. Причиной были названы соображения безопасности.

14 июня президент Сербии Александр Вучич заявил, что косовские власти хотят оставить сербских жителей края без продуктов и лекарств. Действия Приштины противоречат международным нормам права и достигнутым ранее договоренностям, подчеркнул политик.

Очередной виток напряженности в Косово и Метохии спровоцировала попытка Приштины ввести в должности новых мэров четырех муниципалитетов, где проживают преимущественно сербы. Бойцы косово-албанской полиции 26 мая силой заняли здания органов власти в ряде районов, что привело к столкновениям.

29 мая тысячи косовских сербов собрались перед зданиями органов местной власти с требованиями отзыва косово-албанских мэров и отвода косовской полиции. Вечером начались столкновения между протестующими и международными силами безопасности KFOR. В ходе беспорядков пострадали 52 серба и 41 боец контингента альянса.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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