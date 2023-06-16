Эксперт подверг сомнению заявления украинского минздрава о загрязнении Днепра

Заявления о том, что после разрушения Каховской ГЭС уровень загрязнения Днепра стал превышать норму в 28 тыс. раз, вызывают сомнения. Об этом в разговоре с «Известиями» 16 июня заявил эксперт по вопросам водоснабжения и водоотведения, директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» в Симферополе Анатолий Копачевский.

О том, что уровень воды в Днепре теперь значительно превышает норму, ранее в этот день заявил министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко. В частности, он отметил, что вся акватория ниже Каховской дамбы, а также украинское побережье Черного моря непригодны для купания, вылов рыбы запрещен, а эту воду нельзя пить и поить ею скот. Его слова растиражировали украинские СМИ.

«Когда специалист, тем более министр здравоохранения Украины, делает заявление, он должен сообщить, по какому показателю происходит загрязнение превышено, а также время и место отбора проб. В данном случае ничего из вышеперечисленного не указано, поэтому информация вызывает сомнение», — прокомментировал данную информацию Копачевский.

Говоря о пригодности воды из Днепра для питья, он отметил, что в чистом виде ее никогда не использовали для этого. Она в обязательном порядке подвергают многоступенчатой очистке и только после этого подается населению.

С запретом на купание Копачевский согласился, однако связал это с тем, что сейчас днище пляжей может быть усеяно принесенными битым стеклом, гвоздями, острыми камнями и взрывоопасными предметами.

«Каховское водохранилище содержало 6 млрд кубометров воды. Ее чистота подтверждается тем, что там водилось много рыбы, которая не живет в загрязненных водоемах. После разрушения ГЭС русло реки было промыто большим объемом чистой воды. Она унесла плохо закрепленные предметы вдоль берегов, подняла донные отложения, но при этом не было сообщений, чтобы были размыты какие-то крупные токсичные объекты. Поэтому, когда мусор унесло, а муть осела, в Днепре осталась хорошо промытая вода», — подчеркнул эксперт.

В этой связи, он отметил, не видит оснований без дополнительной проверки принимать слова украинского министра как руководство к действию.

«Единственное, что можно сделать, это провести дополнительное исследование качества воды в Днепре», — подытожил Копачевский.

Теракт на Каховской ГЭС произошел в ночь на 6 июня, это привело к неконтролируемому сбросу воды. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте. 9 июня российский лидер Владимир Путин поручил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину образовать правительственную комиссию по устранению последствий наводнения.

16 июня врио главы Херсонской области сообщил, что число жертв из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) достигло 25, еще 17 человек пропали без вести.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре станция. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины, обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.