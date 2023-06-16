В Кремле указали на открытость Путина к контактам по вопросу украинского конфликта

Президент России Владимир Путин остается открытым к любым контактам для обсуждения вариантов решения украинской проблемы. Об этом 16 июня заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, российский лидер поддерживает любые идеи, которые могут вести к урегулированию ситуации.

«Конечно, эта проблема может решаться разными способами, поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирование этой проблемы и на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным. Путин ведет эти разговоры и приветствует предстоящие контакты с африканскими лидерами», — сказал Песков.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинские власти отвергают все возможности для переговоров с Россией в угоду странам Запада. Она подчеркнула, что Киев по своей инициативе заблокировал на законодательном уровне все возможности по урегулированию украинского конфликта.

13 июня Путин в ходе встречи с военными корреспондентами отметил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и решение этих проблем находится в руках Запада. Он напомнил, что в ходе встречи в Стамбуле уже был готов документ, однако его потом «просто выбросили».

Еще 17 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова рассматривать предложения по разрешению украинского кризиса.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022-го в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.