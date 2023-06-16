Си Цзиньпин встретится с Биллом Гейтсом 16 июня

Председатель КНР Си Цзиньпин встретится с сооснователем компании Microsoft Биллом Гейтсом в Пекине 16 июня. Об этом утром в пятницу сообщил STCN.

«16 июня 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин встретится с Биллом Гейтсом, сопредседателем Фонда Гейтса, в Пекине», — передает издание.

Это будет первая за несколько лет встреча Си Цзиньпина с иностранным бизнесменом.

Гейтс приземлился в столице Китая 14 июня. В своем Twitter он написал, что это его первый визит в КНР с 2019 года.

Он рассчитывает увидеться со своими китайскими партнерами, с которыми сотрудничает Фонд Билла и Мелинды Гейтс по проблемам мирового здравоохранения. Предприниматель отметил, что у Китая большой опыт решения задач инновационными методами — и этот опыт необходимо перенимать остальным.

Ранее, 13 июля 2022 года, Билл Гейтс заявил, что планирует в будущем отдать практически всё свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation. Он отметил, что гордится ролью фонда в помощи по решению таких серьезных проблем, как предотвращение пандемий, снижение детской смертности, искоренение болезней.

До этого, в мае прошлого года, Гейтс спрогнозировал с вероятностью 50% новую пандемию, которая может ждать человечество в ближайшие 20 лет. Он считает, что пандемия может появиться от вируса, который уже известен, например от гриппа или коронавируса, но возможен и другой сценарий.