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Билл Гейтс спрогнозировал новую пандемию в ближайшие двадцать лет

Бил Гейтс: человечество ждет новая пандемия как следствие изменения климата
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс спрогнозировал с вероятностью 50% новую пандемию, которая может ждать человечество в ближайшие 20 лет. Такое мнение он выразил в опубликованном в воскресенье, 29 мая, интервью испанской газете El Diario.

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По его словам, пандемия может появиться от вируса, который уже известен, например от гриппа или коронавируса, но есть и другой сценарий.

«Это может быть и что-то другое. Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий. Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые экосистемы. Вот почему я подсчитал, что существует вероятность 50% того, что в следующие двадцать лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата», — отметил Гейтс.

Предприниматель предлагает создать «глобальную группу реагирования и мобилизации при эпидемиях» наподобие как у пожарных, чтобы эффективно бороться с пандемиями. Однако это потребовало бы увеличения бюджета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 25%.

В феврале Билл Гейтс заявил, что выпустит книгу о предотвращении новой пандемии. В своей работе миллиардер излагает конкретные шаги, которые мир может предпринять для спасения жизней. В книге также описаны инновации и приводятся отрывки бесед с директором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом и главным американским инфекционистом Энтони Фаучи.

В 2020 году, еще в начале пандемии коронавируса, Гейтс спрогнозировал, что она закончится в 2022 году. Тогда же он утверждал, что американская вакцина от новой инфекции появится к началу 2021 года.

Прежде также сообщалось, что благотворительный фонд Гейтса выделил $650 млн на борьбу с коронавирусом. Это стало крупнейшим пожертвованием среди независимых фондов.

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