Гейтс передаст почти всё свое состояние благотворительному фонду

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует в будущем отдать практически всё свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation. Об этом он сообщил в Twitter 13 июля.

«Заглядывая в будущее, я планирую отдать практически всё свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз (по списку самых богатых) и в конечном итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — написал он.

Кроме того, Гейтс перечислит в фонд $20 млрд уже в этом месяце. По его словам, совет директоров благотворительной организации планирует увеличить ежегодные расходы почти с $6 млрд до $9 млрд к 2026 году.

«Я очень горжусь ролью фонда в помощи по решению таких серьезных проблем, как предотвращение пандемий, снижение детской смертности, искоренение болезней, повышение продовольственной безопасности, адаптация к изменению климата, достижение гендерного равенства и улучшение результатов в области образования», — добавил он.

Ранее, 29 мая, Гейтс спрогнозировал с вероятностью 50% новую пандемию, которая может ждать человечество в ближайшие 20 лет. Он считает, что пандемия может появиться от вируса, который уже известен, например от гриппа или коронавируса, но возможен и другой сценарий.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Гейтса составляет $113,7 млрд.