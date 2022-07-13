Реклама
Прямой эфир
Мир
КНДР признала независимость Донецкой Народной Республики
Мир
Литва оценила рекомендации Еврокомиссии по транзиту в Калининград
Мир
В Стамбуле завершились переговоры по «зерновому вопросу»
Мир
В МВФ предупредили о рецессии в ряде стран из-за антироссийских санкций
Экономика
В Канаде назвали тяжелым решение о передаче ФРГ турбины для СП-1
Мир
ВОЗ призвала все страны мира вернуть масочный режим
Мир
Глава ЛНР Пасечник оценил признание республики со стороны КНДР
Мир
Венгрия ввела чрезвычайное положение в области энергетики
Мир
Захарова призвала Киев очнуться после слов Столтенберга о военной помощи
Мир
Гейтс передаст почти всё свое состояние благотворительному фонду
Экономика
В России допустили легализацию исламского банкинга

Гейтс передаст почти всё свое состояние благотворительному фонду

0
Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс планирует в будущем отдать практически всё свое состояние благотворительному фонду Gates Foundation. Об этом он сообщил в Twitter 13 июля.

Так может каждый: какие благие порывы породил коронавирус
Сильные мира сего и простые люди помогают врачам и согражданам в условиях пандемии

«Заглядывая в будущее, я планирую отдать практически всё свое состояние фонду. Я буду двигаться вниз (по списку самых богатых) и в конечном итоге выйду из списка самых богатых людей мира», — написал он.

Кроме того, Гейтс перечислит в фонд $20 млрд уже в этом месяце. По его словам, совет директоров благотворительной организации планирует увеличить ежегодные расходы почти с $6 млрд до $9 млрд к 2026 году.

«Я очень горжусь ролью фонда в помощи по решению таких серьезных проблем, как предотвращение пандемий, снижение детской смертности, искоренение болезней, повышение продовольственной безопасности, адаптация к изменению климата, достижение гендерного равенства и улучшение результатов в области образования», — добавил он.

Ранее, 29 мая, Гейтс спрогнозировал с вероятностью 50% новую пандемию, которая может ждать человечество в ближайшие 20 лет. Он считает, что пандемия может появиться от вируса, который уже известен, например от гриппа или коронавируса, но возможен и другой сценарий.

Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, состояние Гейтса составляет $113,7 млрд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022