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Сборная России по футболу и «Зенит» сыграли вничью в ретро-матче на ПМЭФ

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
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Сборная России по футболу и петербургский «Зенит» в четверг, 15 июня, сыграли вничью в ретро-матче на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Встреча состоялась прошла на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 1:1.

На игре присутствовали 15 439 человек. Матч состоял из двух таймов продолжительностью 30 мин.

В составе сборной России гол забил Евгений Алдонин (45-я минута), в команде «Зенита» — Павел Погребняк (56).

Как передает «Спорт-Экспресс», игра была посвящена победе «Зенита» в Кубке УЕФА в 2008 году и бронзовым медалям сборной России на чемпионате Европы — 2008.

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Ранее, 2 июня, «Зенит» обыграл сборную России в финальном матче Кубка БРИКС среди юношеских команд. Встреча прошла в бразильском городе Гуарульюс и завершилась счетом 1:0. Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник Данил Лукиян. Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня, в турнире принимали участие восемь команд, за которые выступали юноши до 17 лет.

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