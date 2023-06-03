Юношеская команда «Зенит» выиграла Кубок БРИКС по футболу

Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга обыграл сборную России в финальном матче Кубка БРИКС среди юношеских команд. Встреча прошла 2 июня в бразильском городе Гуарульюс и завершилась счетом 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник Данил Лукиян.

Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня, в турнире принимали участие восемь команд, за которые выступали юноши до 17 лет, передает «Спорт-Экспресс».

В турнире сыграли команды «Зенит», «Сантос», «Палмейрас», «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьонал» и «Фламенго Гуарульюс», а также сборная России.

Ранее, 18 апреля, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что сборная России отказалась играть в товарищеском турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). По его словам, российская сборная была вынуждена отказаться из-за ряда организационных сложностей.