Москвичка сообщила о бомбе в кафе после отказа принести ей пиво

Полицейские проводят проверку в столичном кафе «Сказка» после информации о бомбе. По предварительным данным, звонок в полицию мог поступить от постоянной клиентки заведения после того, как ей отказались принести пиво, сообщает в четверг, 15 июня, источник «Известий».

Со слов сотрудников кафе, 35-летняя женщина часто приходит сюда «под мухой», требуя новой порции алкоголя, порой без оплаты. Из-за этого у нее нередко возникают конфликты с официантами.

Накануне вечером москвичка также пришла в кафе, расположенное на 3-ей Владимирской улице, и, будучи уже в нетрезвом состоянии, потребовала принести ей пива. При этом в кармане у клиентки было всего 160 рублей, в то время как бокал пива в заведении стоит 250 рублей. На отказ официанта принять заказ она пригрозила позвонить в полицию и сказать, что здесь заложена бомба.

Как утверждают сотрудники «Сказки», посетительница сдержала обещание и набрала 112, предупредив об угрозе взрыва.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали нарушительницу и одного из официантов. Версии произошедшего у задержанных расходятся. Так, клиентка кафе заявила, что хотела попасть внутрь, но официант ее не пустил, сообщив о заложенной бомбе. Проводится проверка.

Ранее, в конце мая, около 50 человек эвакуировали из московского кафе из-за пожара.