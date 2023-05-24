Около 50 человек эвакуировали из московского кафе из-за пожара

На северо-востоке Москвы произошел пожар в пятиэтажном здании. Об этом 24 мая сообщил источник «Известий».

Отмечается, что пожар произошел в магазине самокатов, который находится на первом этаже на Гостиничном проезде. В связи с возгоранием из кафе, находящегося в том же здании, эвакуировали порядка 50 человек.

На данный момент пожар ликвидирован.

Ранее, 22 мая, пожар произошел на территории бывшего хладокомбината в центре Москвы. ЧП произошло в Басманном районе на Спартаковской улице. Информации о пострадавших нет.