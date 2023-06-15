Захарова указала на бесполезность израильской модели США в решении конфликта на Украине

Израильская модель сотрудничества Вашингтона и Киева не окажет никакого воздействия на урегулирование ситуации на Украине. Об этом заявила 15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так дипломат прокомментировала публикацию газеты The New York Times от 14 июня о том, что США рассматривают предложение Украине израильской модели сотрудничества без присоединения к НАТО. Такая модель подразумевает 10-летние обязательства в области безопасности. При этом оговаривалось, что этот вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который считает, что только членство Киева в Североатлантическом альянсе может гарантировать безопасность страны.

«Присоединение к НАТО или применение какой-то «израильской модели» сотрудничества с альянсом не может помочь вернуть ситуацию в русло урегулирования», — отметила Захарова.

Она также добавила, что НАТО является «агрессивным военным блоком», который представляет угрозу безопасности России.

«Под этим углом мы оцениваем сотрудничество с этой структурой других стран. Участие в альянсе и взаимодействие с ним не повышает уровень национальной безопасности тех стран, которые включены в НАТО, не способствует безопасности в региональном, международном масштабе. НАТО не проявила себя миротворцем ни в одном регионе мира, то есть опыта такого нет», — подчеркнула Захарова.

В свою очередь, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман 14 июня заявил, что возможное сотрудничество США и Украины по израильской модели без вступления Киева в НАТО станет утешительным призом для Киева. Он уточнил, что в рамках условной «израильской модели» Киев заручится финансовой и военно-технической помощью со стороны США, но воевать за Украину на Западе никто не собирается.

До этого, 10 июня, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

Ранее, 3 мая, Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта с Россией.