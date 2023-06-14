Политолог оценил сотрудничество Украины и США по израильской модели

Возможное сотрудничество США и Украины по израильской модели без вступления Киева в НАТО станет утешительным призом для Киева. Такое мнение кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман высказал в среду, 14 июня.

Ранее этим же днем газета The New York Times со ссылкой на помощников американского президента Джо Байдена сообщила, что Вашингтон хочет предложить Киеву модель сотрудничества, которая подразумевает 10-летние обязательства в области безопасности. Издание отмечает, что такой вариант не подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому, который утверждает, что только членство Киева в Североатлантическом альянсе может гарантировать безопасность страны, сообщает телеканал «Звезда».

«Израильская модель военно-технического сотрудничества с Вашингтоном может стать утешительным призом для Киева за неимением у него возможности присоединиться к НАТО в обозримой перспективе», — сказал Фельдман в беседе с Lenta.Ru.

Он уточнил, что в рамках условной израильской модели Киев заручится финансовой и военно-технической помощью со стороны США, но воевать за Украину на Западе никто не собирается.

«Украина будет вынуждена довольствоваться этим скромным по меркам ее ожиданий форматом взаимодействия с западными центрами силы», — отметил политолог.

По словам Фельдмана, европейские страны, входящие в НАТО, ясно дали понять Зеленскому, что не желают видеть в своем военно-политическом блоке государство, где идет вооруженный конфликт и процветает коррупция.

«В этих условиях Киеву остается надеяться на прямую поддержку немногочисленных союзников, готовых идти на эскалацию с Россией. К их числу, несомненно, принадлежат Соединенные Штаты Америки. Более того, администрация Байдена в последнее время активно продвигает идею создания «большого НАТО», выходящего далеко за пределы трансатлантического мира», — сказал эксперт.

Украина может вписаться в этот проект, если сохранит свою государственность, отметил он. Фельдман выразил уверенность, что статья 5 Устава НАТО о коллективной обороне никогда не будет распространяться на Украину.

Ранее, 10 июня, заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что 20 стран НАТО поддержали идею вступления Украины в альянс и уже подписали с Киевом соответствующие декларации.

7 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг указал, что сейчас своей главной задачей альянс ставит сохранение Украины как суверенного государства. Он подчеркнул, что говорить про исход саммита в Вильнюсе о членстве Украины преждевременно.

Ранее, 3 мая, Зеленский призвал сделать Украину 33-м членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией. Также он заявил, что страна хочет получить четкий сигнал, что ее примут в военно-политический блок после окончания конфликта.