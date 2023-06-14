Прокурор запросил 22 года для обвиняемого в убийстве «колбасного короля» Мавриди

Гособвинение запросило для Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, 22 года колонии. Об этом 14 июня заявил корреспондент «Известий» из зала суда.

Вместе с ним перед судом предстали еще шесть человек: Паша Ахмедов, Константин Барский, Иван Цуркану, Александр Бутнару, Денис Грозаву и Николай Тетеря. Прокурор предложил осудить их на сроки от 6,5 года лишения свободы в колонии общего режима до 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Московский областной суд начал рассмотрение дела об убийстве Маругова в июне прошлого года. В ходе заседания адвокаты Мавриди заявили о том, что у их подзащитного шизофрения.

В августе 2021 года Мавриди и еще четверо уроженцев Молдавии сбежали из изолятора временного содержания в Истре, отжав и скрутив замки с двери камеры. Убийцу «Колбасного короля» задержали 14 сентября 2021 года благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Позднее он предпринял еще одну попытку побега из СИЗО, сымитировав суицид.

В настоящее время Мавриди числится на профилактическом учете как склонный к побегу и нарушениям. Он содержится в спецблоке на двух человек, за ним ведется усиленный контроль.

Помимо убийства бизнесмена Мавриди также обвиняют в похищении человека, вымогательстве, отмывании преступных доходов, незаконном лишении свободы, побеге из-под стражи и незаконном обороте оружия.

Бизнесмен Маругов — владелец «Озерецких колбас» и «Мясной империи» — был убит 2 ноября 2020 года из арбалета в своем загородном доме в Истре. По данным следствия, 1 ноября Мавриди и его напарник Павел Ахмедов приобрели в одном из торговых центров в Москве арбалет. Ночью они пробрались в баню в деревне Аносино, где на тот момент проводил время предприниматель со своей сожительницей. Женщине удалось сбежать. Убив мужчину, Ахмедов и Мавриди скрылись.

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