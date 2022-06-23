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Суд продлил арест обвиняемого в убийстве и побеге из ИВС Мавриди

Продлен арест Мавриди, обвиняемого в убийстве и побеге из ИВС
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Фото: ТАСС/Следственный комитет РФ
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Суд продлил арест Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и побеге из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, на полгода. Об этом 23 июня сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

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Мавриди пробудет под стражей до 1 декабря.

В четверг Московский областной суд начал рассмотрение резонансного дела об убийстве Маругова. В ходе заседания адвокаты Мавриди заявили о том, что у их подзащитного шизофрения.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье 6 августа прошлого года. Среди них был Сергей Мавриди. Примерно за неделю до побега его перевели в ИВС для проведения следственных действий. Размещение там было незаконным и было халатностью должностных лиц.

Заключенные сбежали, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах. Было возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

11 августа двоих из пяти совершивших побег из изолятора — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану, — задержали. Они скрывались в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа.

Мавриди задержали 14 сентября том числе благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц.

Двум бывшим сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Временно исполняющему обязанности начальника ИВС в Истре назначили запрет определенных действий.

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