Суд продлил арест обвиняемого в убийстве и побеге из ИВС Мавриди
Суд продлил арест Александра Мавриди, обвиняемого в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова и побеге из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, на полгода. Об этом 23 июня сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.
Мавриди пробудет под стражей до 1 декабря.
В четверг Московский областной суд начал рассмотрение резонансного дела об убийстве Маругова. В ходе заседания адвокаты Мавриди заявили о том, что у их подзащитного шизофрения.
Пятеро заключенных сбежали из изолятора в Подмосковье 6 августа прошлого года. Среди них был Сергей Мавриди. Примерно за неделю до побега его перевели в ИВС для проведения следственных действий. Размещение там было незаконным и было халатностью должностных лиц.
Заключенные сбежали, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах. Было возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».
11 августа двоих из пяти совершивших побег из изолятора — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану, — задержали. Они скрывались в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа.
Мавриди задержали 14 сентября том числе благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц.
Двум бывшим сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Временно исполняющему обязанности начальника ИВС в Истре назначили запрет определенных действий.