Задержан четвертый сбежавший из ИВС в Истре заключенный

Задержан еще один заключенный, сбежавший из изолятора в подмосковной Истре. Его взяли в одном из поселков Новгородской области. Об этом сообщила в среду, 18 августа, старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

«18 августа утром в результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Новгородской области сотрудниками местного уголовного розыска, а также уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области задержан еще один сбежавший из-под стражи — Александр Бутнару», — сказала она.

В настоящий момент принимаются меры к его этапированию в СИЗО Московской области. Устанавливаются пособники, способствовавшие его побегу.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них — Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над «колбасным королем» Владимиром Маруговым. МВД России назначило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске Мавриди.

Сбежали они, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого заключенные использовали гаечный ключ при побеге. Также они сорвали навесной замок на воротах.

Гаечный ключ Мавриди могла пронести его адвокат. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

Вечером, 11 августа, двоих из пяти, совершивших побег из изолятора подмосковной Истры, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Преступники скрывались в съемной квартире в подмосковном Подольске. Вместе с ними находились арендаторы квартиры — мужчина и женщины, которых заподозрили в пособничестве побегу путем предоставления укрытия фигурантам.

Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа.