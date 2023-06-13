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Путин указал на рост экономических проблем на Западе

Путин: экономические проблемы на Западе нарастают, в ФРГ начинается рецессия
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Фото: ТАСС/Олег Елков
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Экономические проблемы на Западе нарастают, в ФРГ начинается рецессия, а в России будет плюс 1,5–2% ВВП. Об этом заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами, которая проходит в Кремле.

«Всёе не так просто, с учетом того что еще экономические проблемы нарастают. По данным МВФ, локомотив европейской экономики, ФРГ — там намечается рецессия, на текущий год ВВП минус 0,7%. У нас, кстати говоря, плюс минимум 1,5%, а то и под 2%, а у локомотива европейской экономики минус 0,7% и рецессия», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что с большими проблемами, несмотря на большой запас прочности, сталкиваются и другие страны Европы, в том числе и США. По его словам, в условиях рецессии производить вооружения им будет не так просто.

Ранее в этом месяце Еврокомиссия (ЕК) признала начало рецессии в зоне евро. Согласно данным Евростата, спад ВВП в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении. В связи с этим сообщалось, что зона евро находится в состоянии технической рецессии, так как его определением является падение ВВП на протяжении как минимум двух кварталов.

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При этом как заявил 22 мая в пресс-центре МИЦ «Известия» заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов, 2023 год будет сложным для всей мировой экономики. Он отметил, что сейчас в некоторых странах фиксируется замедление темпов экономического роста на долгосрочной перспективе.

Говоря о России, эксперт указал на то, что страна преодолевает установленные ограничения и адаптируется к изменившейся ситуации, а показатели российской внешней торговли, несмотря на санкции, растут.

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