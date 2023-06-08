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Зона евро вошла в рецессию в I квартале 2023 года

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/MarÃ�A JosÃ� LÃ�Pez
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В зоне евро зафиксирована рецессия по итогам I квартала 2023 года. Об этом 8 июня свидетельствуют данные Евростата.

«Спад ВВП зоны евро в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года составил 0,1% в годовом исчислении», — сообщило ведомство.

Как отмечает «Газета.Ru», в связи с этим зона евро находится в состоянии технической рецессии, так как его определением является падение ВВП на протяжении как минимум двух кварталов.

Представитель Европейской комиссии Верле Нютс подтвердил, что еврозона находится в рецессии, но отметил ее неглубокий характер.

«Перерасчет с понижением уровня экономического роста в ряде стран ЕС привел к снижению роста в еврозоне до –0,1% в IV квартале 2022 года и I квартале 2023 года. Однако текущие данные свидетельствуют, что рецессия в зимние месяцы была неглубокой. Ситуация на рынке труда позитивная, что подтверждает экономическую устойчивость зоны евро», — заявил он на брифинге.

По его словам, обновленные данные будут учтены при подготовке летнего экономического прогноза.

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Ранее, 22 мая, заведующий кафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов в пресс-центре МИЦ «Известия» сообщил, что 2023 год будет сложным для всей мировой экономики. Он отметил, что в некоторых странах фиксируется замедление темпов экономического роста на долгосрочной перспективе.

16 мая доцент кафедры политической экономии экономического факультета РУДН Максим Чирков сказал в беседе с «Известиями», что в Евросоюзе наступит рецессия. Экономист отметил, что рост процентных ставок в западных странах неприемлем и невозможен для нынешней экономической модели Европы.

В начале мая Евростат сообщил, что годовая инфляция в еврозоне по итогам апреля ускорилась до 7%. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова рассказала «Известиям», что ускорение инфляции в еврозоне до 7% было ожидаемым, однако в будущем она может вырасти еще больше. Она выразила мнение, что рост цен на продовольствие будет «кошмарить» еврозону и Европу в целом достаточно долгое время.

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