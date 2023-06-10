Российские войска успешно отражают контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 9 июня написала газета Politico.

Как отмечается в статье, в Сети появляются снимки, на которых изображены подбитые танки Leopard, предположительно, принимавшие участие в контрнаступлении ВСУ. Также распространяются ролики с уничтоженными боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley.

«В Сети появляются изображения уничтоженной или брошенной бронетехники, что означает, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление. Это ранний, очень ранний этап кампании. Но снимки показывают, что механизированные (боевые действия. — Ред.) не будут легкими для Украины, а Россия на данный момент с некоторым успехом отражает контрнаступление», — пишет газета.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что в последние дни наблюдаются значительные потери Украины, превышающие «классический» показатель. По его словам, можно констатировать, что все предпринятые попытки контрнаступления провалились, однако наступательный потенциал у украинских войск еще сохранился.

Командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ 8 июня пошли в наступление большим количеством боевой силы, но были разгромлены под Запорожьем.

Накануне телеканал CNN указал, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Украинские боевики столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее. Один из двух источников CNN охарактеризовал потери украинской армии, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, как «значительные».

Также 8 июня агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС сообщило, что ВСУ на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления.

7 июня подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные успешно отбивают попытки подразделений ВСУ атаковать на луганском направлении.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о попытках наступления ВСУ на разных участках фронта. При этом глава оборонного ведомства указал, что «противник остановлен, российские солдаты и офицеры в боях проявили мужество и героизм». Министр обратил внимание на то, что украинские войска понесли «значительные и несопоставимые потери».

Тогда же CNN сообщил, что в США и других странах Запада увидели признаки начала контрнаступления ВСУ. Украинские боевики пытаются найти уязвимые места в обороне ВС РФ для осуществления прорыва. ВСУ прощупывают такие места за счет артиллерийских обстрелов и прямых атак российских позиций. По данным канала, противник вынужден с потерями возвращаться на исходные позиции.

Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ 5 июня возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Как подчеркнули в Минобороны, по противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

В этот же день подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис сказал, что украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.