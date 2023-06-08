CNN сообщил о значительных потерях ВСУ при контрнаступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери в живой силе и тяжелой технике за последние несколько дней. Об этом в четверг, 8 июня, со ссылкой на двух высокопоставленных американских чиновника сообщил CNN.

При этом, ВСУ столкнулись с более сильным сопротивлением со стороны российских войск, чем ожидалось ранее, сообщает телеканал. Один из двух источников CNN охарактеризовал потери украинской армии, в том числе американских бронетранспортеров MRAP, как «значительные».

«Тем не менее российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали «ожесточенное сопротивление», окопавшись в эшелонированной обороне, имеющей на некоторых участках несколько уровней глубины и окруженной минными полями, нанесшими большой урон украинской бронетехнике», — сообщает телеканал.

При этом оба источника CNN отмечают, что потери живой силы и техники якобы не повлияют на дальнейший план украинского контрнаступления, так как американские и западные официальные лица изначально ожидали, что оно не произойдет стремительно и будет сопряжено с высокими рисками как для солдат, так и для техники, в том числе западной.

Ранее 8 июня командующий группировкой Вооруженных сил (ВС) РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук сообщил об уничтожении трех танков Leopard на запорожском направлении.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ночь на четверг, 8 июня, пытались прорвать оборону на запорожском направлении. По его словам, противник пошел в атаку силами 47-й механизированной бригады численностью до 1,5 тыс. человек и 150 единиц бронетехники.

Кроме того, источник «Известий» также сообщил в этот день о бое между российскими силами и ВСУ на запорожском направлении. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что украинская танковая группа пошла в наступление на ореховском участке — между Малой Токмачкой и Новоданиловкой. Он отметил высокую интенсивность боя.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.