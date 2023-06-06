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Подполковник ВС США предрек большие потери ВСУ из-за ложных надежд Киева

Подполковник ВС США Дэвис: украинцы теряют жизни в ложных надеждах победить Россию
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Украинцы расплачиваются своими жизнями из-за ложных надежд победить Россию, которые им дает киевский режим. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«У меня сердце кровью обливается из-за того, что украинцы продолжают ежедневно расплачиваться в этом конфликте своими жизнями и частями тела. Мне просто грустно видеть, что им продолжают давать надежду на то, что они в конечном итоге смогут победить. Я не вижу для них никакого военного пути к победе, конфликт лишь будет добавлять им жертв», — заявил офицер.

Благодаря атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ), украинцы могут лишь обнаружить слабые места российской обороны, одна главная проблема для украинской армии в этом случае — готовность Москвы к такому исходу событий, отметил Дэвис.

По его словам, решающее значение в конфликте на Украине окажет тот факт, что время работает на Россию, а не на Украину, поскольку российские военные обучаются и становятся достаточно грозной военной силой, а также Россия обладает большим военным потенциалом и человеческими ресурсами.

Даже в случае тактических успехов при наступлении ВСУ военное преимущество российской стороны приведет к уничтожению украинских войск, подчеркнул подполковник.

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Ранее в этот день Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ 5 июня возобновили наступательную деятельность на южнодонецком направлении, сосредоточив основные усилия на Времевском выступе. Боевые действия были зафиксированы в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное.

Как подчеркнули в Минобороны, по противнику «было нанесено комплексное огневое поражение силами армейской, штурмовой и оперативно-тактической авиации, ракетными войсками и артиллерией, а также тяжелыми огнеметными системами».

5 июня МО РФ заявило о попытке ВСУ атаковать российские войска на южнодонецком направлении. В конечном итоге противник был отброшен на исходные позиции.

Кроме того, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что на южнодонецком направлении ВСУ потеряли до 300 военнослужащих, а также 16 танков, 26 боевых бронированных машин и 14 автомобилей при попытке наступления.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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