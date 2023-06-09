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Bloomberg сообщило о потерях западной техники украинскими националистами

Bloomberg: ВСУ продвигаются, но теряют западную военную технику
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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этой неделе потеряли значительное количество техники во время наступления. Об этом 8 июня сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

«Украинские войска добились некоторых успехов на юге на этой неделе, но потери техники также были значительными», — сообщил изданию источник.

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Ранее в этот день командующий группировкой Вооруженных сил России на запорожском направлении Александр Романчук рассказал, что ВСУ 8 июня начали наступление большим количеством боевой силы, но были разгромлены под Запорожьем.

За день до этого министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что ВСУ ночью пытались прорвать оборону на запорожском направлении. Он подчеркнул, что российская разведка вовремя обнаружила противника, затем артиллерия, авиация и противотанковые средства нанесли превентивный удар.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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