Российские военные успешно отбивают попытки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать на луганском направлении. Об этом в среду, 7 июня, заявил подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В зоне ответственности Южной группировки войск на луганском тактическом направлении ситуация существенных изменений не претерпела и остается стабильно напряженной. Противник на регулярной основе осуществляет действия наступательного характера, однако существенных успехов не достиг», — рассказал он ТАСС.

Офицер отметил, что ВС РФ отражают все атаки украинских военных и противник вынужден с потерями возвращаться на исходные позиции.

Накануне Андрей Марочко сообщил, что на луганском направлении появляется всё больше артиллерийских систем, предоставленных Киеву странами НАТО.

До этого, 1 июня, подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал об усилении группировки Вооруженных сил Украины под Серебрянским лесничеством. Марочко предположил, что такое решение обусловлено серьезными потерями украинских войск.

Днем ранее он заявил, что националисты ВСУ самовольно оставляли свои позиции на краснолиманском направлении после сообщений об ударах ВС РФ. В свою очередь, командование армии Украины, узнав о случаях дезертирства, быстро перебросило подкрепление на данный участок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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