В ЛНР сообщили о случаях дезертирства в ВСУ на краснолиманском направлении
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) самовольно оставляли свои позиции на краснолиманском направлении после сообщений об ударах, нанесенных Вооруженными силами (ВС) РФ. Об этом во вторник, 30 мая, заявил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
«На краснолиманском направлении после нанесенного удара ВС РФ по подразделениям противника в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечено самовольное оставление украинскими боевиками позиций», — сказал он ТАСС.
Также он добавил, что украинское командование, узнав об этих случаях дезертирства, быстро перебросило подкрепление на данный участок фронта.
«Также, исходя из радиоперехватов, украинским командованием объявлен поиск бежавших численностью до взвода», — отметил Марочко.
Ранее, 29 мая, начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что российские военные нанесли удары по украинским противникам, которые пытались провести три атаки на краснолиманском направлении. В ответ на атаки противника в результате проведения авиационного удара штурмовой и армейской авиацией украинская армия понесла потери в виде живой силы и техники, добавил Савчук.
Кроме того, за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы ствольной и реактивной артиллерией группировки российских войск «Центр» были поражены позиции ВСУ более чем в 15 районах на краснолиманском направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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