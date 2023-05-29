ВС РФ сообщили о попытках атак ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные нанесли удары по украинским противникам, которые пытались провести три атаки на краснолиманском направлении. Об этом 29 мая сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества штурмовые группы на боевых бронированных машинах 67-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ предприняли три попытки атаки с целью вернуть утраченные позиции», — сказал он.

В ответ на атаки противника в результате проведения авиационного удара штурмовой и армейской авиацией украинская армия понесла потери в виде живой силы и техники, добавил Савчук.

Кроме того, за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы ствольной и реактивной артиллерией группировки российских войск «Центр» были поражены позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в более чем 15 районах на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении штурмовыми отрядами и авиацией группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и опорных пунктов противника в районах Серебрянка, Червоная Диброва», — сказал начальник пресс-центра.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» поразил опорный пункт украинских боевиков.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки на донецком направлении ликвидировали до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Тогда же группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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