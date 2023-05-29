Реклама
Прямой эфир
Армия
Российские артиллеристы применили агитационные снаряды под Авдеевкой
Мир
Лавров прибыл в Кению с официальным визитом
Мир
В США опубликовали законопроект о повышении потолка госдолга
Мир
Три человека пострадали в результате стрельбы в Техасе
Армия
ВС РФ с помощью БПЛА «Орлан-30» уничтожили склад с боеприпасами ВСУ
Общество
Чиновников будут наказывать за недостоверную медицинскую отчетность
Общество
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на Сахалине
Общество
Шойгу поздравил военных автомобилистов с профессиональным праздником
Армия
Расчет ЗРК «Бук-М2» ЦВО уничтожил более 40 воздушных целей ВСУ
Армия
ВС РФ выпустили 40 снарядов из РСЗО «Град» по позициям ВСУ под Артемовском
Мир
Генсек ООН Гутерриш поздравил Эрдогана с победой на выборах
Мир
В минтуризме Израиля заявили об ожидании более 200 тыс. россиян в этом году
Сюжет:

ВС РФ сообщили о попытках атак ВСУ на краснолиманском направлении

0
Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные нанесли удары по украинским противникам, которые пытались провести три атаки на краснолиманском направлении. Об этом 29 мая сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

«В районе Серебрянского лесничества штурмовые группы на боевых бронированных машинах 67-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ предприняли три попытки атаки с целью вернуть утраченные позиции», — сказал он.

В ответ на атаки противника в результате проведения авиационного удара штурмовой и армейской авиацией украинская армия понесла потери в виде живой силы и техники, добавил Савчук.

Кроме того, за прошедшие сутки в рамках контрбатарейной борьбы ствольной и реактивной артиллерией группировки российских войск «Центр» были поражены позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в более чем 15 районах на краснолиманском направлении.

«На краснолиманском направлении штурмовыми отрядами и авиацией группировки войск «Центр» нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и опорных пунктов противника в районах Серебрянка, Червоная Диброва», — сказал начальник пресс-центра.

Пункт поражения: ВС России разбили наемников в Харьковской области
Удары наносятся местам сосредоточения боевиков ВФУ и по складам, где накапливали боеприпасы и топливо для контрнаступления

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что расчет противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» поразил опорный пункт украинских боевиков.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России за сутки на донецком направлении ликвидировали до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Тогда же группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023