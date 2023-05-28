ВС России за сутки ликвидировали до 340 украинских военных на донецком направлении
Вооруженные силы России за сутки ликвидировали до 340 украинских военнослужащих на донецком направлении, сообщил 28 мая официальный представитель Минобороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении <...> уничтожены до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сказал он.
Также, по его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено более 100 военных Вооруженных сил Украины.
В районах Георгиевки и Краматорска уничтожены склады боеприпасов и вооружения ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37.
Ранее в этот же день группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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