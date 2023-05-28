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ВС России за сутки ликвидировали до 340 украинских военных на донецком направлении

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы России за сутки ликвидировали до 340 украинских военнослужащих на донецком направлении, сообщил 28 мая официальный представитель Минобороны Российской Федерации, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении <...> уничтожены до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства», — сказал он.

Также, по его словам, на южнодонецком и запорожском направлениях было уничтожено более 100 военных Вооруженных сил Украины.

В районах Георгиевки и Краматорска уничтожены склады боеприпасов и вооружения ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-37.

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Ранее в этот же день группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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