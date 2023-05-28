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Группировка «Восток» пресекла попытку атаки ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские военные группировки «Восток» сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаки на южнодонецком направлении. Об этом 28 мая «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

«На южнодонецком направлении пресечена попытка атаки противником передовых позиций группировки «Восток»», — сообщил Гордеев.

По данным начальника пресс-центра, при поддержке артиллерии мотострелковые подразделения уничтожили два минометных расчета украинской армии, расчет противотанкового гранатомета и живую силу противника. Также огнем артиллерии были поражены опорные пункты в районах Новополья и Новоселки.

Он добавил, что расчеты самоходных минометов «Тюльпан» истребили пункт временной дислокации боевиков ВСУ в Великой Новоселке, а расчеты тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек» уничтожили скопление живой силы украинских войск в районе Новомихайловки.

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Ранее в этот же день сообщалось, бойцы 87-го полка поразили позиции ВСУ под прикрытием РПГ. Российские военные добрались до самого переднего рубежа, где в амбразуре виднелись позиции украинских боевиков, и произвели выстрелы из ручных противотанковых гранатометов (РПГ) по силам противника.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении.

Также на краснолиманском направлении авиация группировки «Центр» поразила опорные пункты украинских подразделений. Помимо этого, благодаря ЗРК «Тор-М1» были уничтожены беспилотники украинской армии типа «Фурия» и «Эльф».

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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