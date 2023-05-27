Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении. Об этом 27 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30», — сообщил он на брифинге.

Также был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.

На купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР) были поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.

Накануне Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.

Также 26 мая в Минобороны сообщили об уничтожении разведывательных беспилотников ВСУ вблизи переднего края расположения российских войск. Их движение обнаружили при помощи радиолокационной станции кругового обзора. После определения целей расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» произвел пуски ракет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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