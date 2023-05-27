ВС РФ уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении
Вооруженные силы России (ВС РФ) уничтожили более 260 украинских военнослужащих на донецком направлении. Об этом 27 мая сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«На донецком направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и активных действий подразделений Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожено более 260 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две гаубицы Д-30», — сообщил он на брифинге.
Также был уничтожен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки.
На купянском направлении были поражены подразделения ВСУ в Харьковской области, уничтожено более 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубица «Мста-Б» и одна радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Кроме того, в районах населенных пунктов Верхнекаменское и Торецк Донецкой Народной Республики (ДНР) были поражены пункты управления 24-й и 54-й механизированных бригад ВСУ.
Накануне Конашенков сообщил, что российские войска нанесли удар по местам хранения боеприпасов ВСУ. Цель удара была достигнута, все назначенные объекты были поражены.
Также 26 мая в Минобороны сообщили об уничтожении разведывательных беспилотников ВСУ вблизи переднего края расположения российских войск. Их движение обнаружили при помощи радиолокационной станции кругового обзора. После определения целей расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» произвел пуски ракет.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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