Российские бойцы добираются до самого переднего рубежа, где в амбразуре виднеются позиции украинских боевиков, и производят выстрелы из ручных противотанковых гранатометов (РПГ). Работу РПГ в зоне СВО показал корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

«Сейчас бойцы 87-го полка вносят изменения в конструкцию так называемой морковки — это выстрел из РПГ-7, они убирают самоликвидатор. С самоликвидатором реактивный снаряд летит 350–400 м, после чего взрывается. А для того, чтобы сейчас добить до украинских позиций, она должна пролететь несколько подольше», — рассказывает корреспондент.

Как отметил военнослужащий с позывным Алик, противник постоянно огрызается, а работает преимущественно польскими 82 и 120-миллиметровыми минометами.

«600 м отсюда, они работают всем. Мы работаем ПК, РПГ, АГС», — уточнил он.

«Бойцы ведут плотный огневой бой. Реактивные снаряды поражают украинские позиции под прикрытием пулемета», — комментирует происходящее Северьянов под выстрелами из различного оружия.

Под треск пулемета с соседней позиции подключается автоматический гранатомет, который попадает в группу украинских боевиков.

«Была задача поставлена — продвинуться вперед, ну мы своей воинской хитростью решили продвинуться чуть по-другому. Без потерь. Копали и сейчас копаем туннель и выходим на передние позиции. Они до сих пор не знают», — сказал военнослужащий с позывным Алик.

Ранее, 25 мая, корреспондент «Известий» Родион Северьянов также показал мастерскую механиков в зоне СВО, где военные, получившие ранения на передовой, а также добровольцы, занимаются ремонтом российской военной техники. Кроме того, корреспондент показал трофейную машину, которую российские силы отбили у украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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