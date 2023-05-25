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«Известия» показали работу механиков в зоне спецоперации

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Ремонтом российской военной техники занимаются военные, получившие ранения на передовой, а также добровольцы, решившие помогать Вооруженным силам России (ВС РФ) во время проведения спецоперации. С механиками пообщался корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

«Все бойцы у нас — это те, кто был в свое время на «передке». Контуженные, раненые. <...> Даже несмотря на боль в ноге [боец], который проходит реабилитацию, он с нами вместе. Он хочет помогать, он хочет увидеть своими глазами эту победу», — рассказал корреспонденту военнослужащий с позывным Выдра.

Механик с позывным Дипломат приехал из Томской области, чтобы внести свой вклад в победу, за которую не будет стыдно «предкам и потомкам». До прибытия в зону боевых действий он занимался заменой нефтепроводов. Его нынешние товарищи раньше были сотрудниками МЧС, железнодорожниками и военными.

Кроме того, корреспондент показал трофейную машину, которую российские силы отбили у украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещена в РФ). Отмечается, что она использовалась для перевозки несогласных с киевским режимом и тех, кто не хотел служить в запрещенном подразделении.

На данный момент механики занимаются ремонтом машины, чтобы она служила Вооруженным силам России.

Помимо этого, механики восстанавливают поврежденную военную технику. Так, они намерены сделать четырехствольной захваченную под Авдеевкой двуствольную установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Для этого будут использованы детали такой же, но разбитой установки.

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Ранее, 23 мая, корреспондент «Известий» Валентин Трушин побывал на месте работы одного из стрелковых батальонов ВС РФ в ходе спецоперации. На предоставленных им кадрах видно, как 287-й отдельный стрелковый батальон Первого армейского корпуса российских сил вышел на открытую местность, откуда военнослужащие выпустили по позициям украинских солдат несколько снарядов из гранатомета СПГ.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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