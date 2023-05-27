На краснолиманском направлении авиация группировки «Центр» поразила опорные пункты украинских подразделений. Об этом сообщил 27 мая начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«Поражены места скопления техники украинских войск в районах населенных пунктов Невская, Новолюбовка, Терны», — отметил Савчук.

Он добавил, что благодаря ЗРК «Тор-М1» были уничтожены беспилотники украинской армии типа «Фурия» и «Эльф». Говоря о работе группировки, начальник пресс-центра добавил, что штурмовые и бомбардировочные авиационные подразделения поразили пункты временной дислокации противника.

В ходе активности авиации группировки «Центр» Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли значительные потери. Так, 81-я аэромобильная бригада, 95-я десантно-штурмовая бригада украинской армии и 5-я бригада Национальной гвардии Украины потеряли часть личного состава и военную технику.

25 мая российские авиация и артиллерия отбили атаки украинских боевиков на торском участке в Донецкой Народной Республике (ДНР) и в районе Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Таким образом бойцы ВС РФ пресекли попытки ВСУ вернуть утраченные ранее позиции на краснолиманском направлении в данных районах.

Днем ранее, 24 мая, военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что ВСУ начали укреплять свои позиции на краснолиманском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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