Расчет ПТРК «Штурм-С» поразил опорный пункт украинских боевиков

Подразделения Западного военного округа (ЗВО) в ходе проведения спецоперации успешно применяют самоходные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Штурм-С». Минобороны РФ 29 мая обнародовало кадры работы противотанкистов по ликвидации опорного пункта на одном из направлений.

«Штурм-С» — это многоцелевые машины, использующиеся для уничтожения танков, другого бронированного вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и инженерных сооружений противника. Кроме того, способны успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, низколетящие малоскоростные воздушные цели.

Противотанкисты ЗВО успешно отражают контратаки подразделений украинских боевиков, использующих танки и бронетехнику. В качестве основной базы для боевой машины используется зарекомендовавший в войсках многоцелевой легкий бронированный транспортер-тягач (МТ-ЛБ). Для обеспечения продвижения подразделений российских войск, борьбы с танками и бронетранспортерами противника расчеты «Штурм-С» осуществляют прикрытие, занимая огневые позиции на ключевых направлениях.

Так, во время выполнения боевой задачи на одном из направлений разведчики сообщили о местонахождении блиндажей, опорных пунктов, бронетехники и артиллерийских позиций противника. Расчеты «Штурм-С» прибыли на позицию, после чего устроили засаду в лесополосе и стали ждать точных координат нахождения противника. Перед огневой точкой командир ставит задачу расчету ПТРК «Штурм-С» уничтожить опорные пункты боевиков.

«Преимущество «Штурм-С» в том, что можно работать в любую погоду, в том числе по подвижной технике. Противник технику сейчас бережет, на открытую местность ее не выгоняет. В основном они находятся в обороне. Поэтому с нашей техники работаем по опорным пунктам. Был обнаружен труднодоступный опорный пункт, который наши товарищи — пехота — долго пытались взять. Нашли место, откуда можно было произвести пуск. Выехали незамедлительно. Произвели два пуска. В результате чего он был поражен», — рассказал командир взвода с позывным «Белый».

В основном, добавил военный, дистанции равняются 2–3 тыс. м. Выполняя боевую задачу, отметил он, бойцы стараются сделать всё возможное, чтобы сохранить технику, личный состав и достичь цели.

Ракета может уничтожить маневрирующую цель на расстоянии и в 4 км. При этом установкой управляет расчет из двух человек. Расчеты «Штурм-С» во время маневренных действий в условиях изменения высот использовали складки местности для укрытия позиций и поражения наземной бронированной техники украинских боевиков.

Ранее, 25 мая, в оборонном ведомстве рассказали, как подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) используют противотанковые управляемые ракетные комплексы (ПТРК) «Фагот» для выполнения боевых задач спецоперации. Так, служащие ВДВ уничтожили наблюдательный пункт ВСУ из ​ПТРК «Фагот».

До этого, 21 мая, в Минобороны отметили героический поступок младшего сержанта Романа Шипулина, штурмовая группа под командованием которого вытеснила украинских боевиков из лесного массива на важном направлении наступления российских войск. В составе штурмовой группы в ходе боя Шипулин лично уничтожил боевую машину пехоты иностранного производства и двоих боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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