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В ЛНР сообщили об усилении группировки ВСУ под Серебрянским лесничеством
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В ЛНР сообщили об усилении группировки ВСУ под Серебрянским лесничеством

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает личный состав и военную технику в район Серебрянского лесничества в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в четверг, 1 июня, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, сославшись на информацию, полученную от российской разведки.

«В районе Серебрянского лесничества, а также в районах населенных пунктов Макеевка и Невский отмечена переброска личного состава, вооружений и техники противника», — сказал он ТАСС.

По предположениям Марочко, Киев усиливает группировку на этом участке фронта из-за успехов Российской армии. ВСУ делают это спешно, так как всё больше теряют боевиков в своих рядах.

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Накануне, 30 мая, Марочко сообщил, что солдаты ВСУ самовольно оставляли свои позиции на краснолиманском направлении после сообщений об ударах, нанесенных российскими силами. Также он добавил, что украинское командование, узнав об этих случаях дезертирства, быстро перебросило подкрепление на данный участок фронта.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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