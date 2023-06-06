На луганском направлении появляется всё больше артиллерийских систем, предоставленных Киеву странами НАТО. Об этом 6 июня заявил экс-подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко, сославшись на разведданные.

«В зоне ответственности южной группировки войск <...> отмечается увеличение западных артиллерийских систем», — сказал он ТАСС.

Марочко отметил, что средства объективного контроля и агентурная сеть РФ сообщали о размещении самоходных артиллерийских установок Caesar, Panzerhaubitze 2000, Krab, М109 Paladin, а также гаубиц L118, М777 и FH70 в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

Ранее, 1 июня, подполковник НМ ЛНР в отставке рассказал об усилении группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Серебрянским лесничеством. Марочко предположил, что такое решение обусловлено серьезными потерями украинских войск.

Днем ранее он заявил, что националисты ВСУ самовольно оставляли свои позиции на краснолиманском направлении после сообщений об ударах ВС РФ. В свою очередь командование армии Украины, узнав о случаях дезертирства, быстро перебросило подкрепление на данный участок.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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