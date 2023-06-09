Украинские СМИ сообщили о взрывах в Житомирской и Ровненской областях

На Украине прозвучали взрывы в Ровненской и Житомирской областях. Об этом в пятницу, 9 июня, заявило агентство УНИАН в своем Telegram-канале.

«Сообщается о взрывах в Ровненской области <...> Также взрывы раздались на Житомирщине», — указано в сообщении агентства.

В тот же день сообщалось, что на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, по данным украинских СМИ, взрывы были слышны в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Харькова сработала система противовоздушной обороны.



Ранее, 8 июня, серия взрывов прогремела в Сумах. В данном регионе, а также в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.