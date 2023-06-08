Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Серия взрывов прогремела в Сумах. Об этом 8 июня сообщил украинский телеканал ТСН.

Отмечается, что в регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины.

В Минобороны РФ на данный момент эту информацию не прокомментировали.

Накануне серия мощных взрывов прогремела в Чугуеве Харьковской области. Также в регионе было объявлена воздушная тревога.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.