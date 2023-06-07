На Украине сообщили о взрывах в Чугуеве Харьковской области
Серия мощных взрывов прогремела в Чугуеве Харьковской области. Об этом 7 июня сообщило украинское издание «Страна.ua».
Отмечается, что в настоящий момент в Харьковской области объявлена воздушная тревога.
В Минобороны РФ на данный момент эту информацию не прокомментировали.
Накануне глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил, что возле аммиакопровода в Купянском районе прозвучало несколько взрывов. По его словам, шесть хлопков были зафиксированы около насосной станции возле села Максютовка. При этом аммиака в воздухе не обнаружили.
Также украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях Украины. Предполагается, что на данных территориях сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.