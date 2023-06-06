На Украине сообщили о взрывах в Киеве и еще двух областях
Взрывы прогремели в нескольких регионах Украины. Об этом во вторник, 6 июня, сообщает украинский телеканал ТСН.
Согласно имеющейся информации, взрывы были слышны в Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях. Предполагается, что на данных территориях сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).
Между тем Киевская городская военная администрация (КГВА) подтвердила заявления о работе ПВО.
Незадолго до этого по всей Украине была объявлена воздушная тревога.
Минобороны России эти заявления не комментировало.
Накануне стало известно, что система оповещения активизировалась в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Тогда же в красной зоне оказались подконтрольная Киеву часть Запорожской области, Кировоградская и Сумская области. Кроме того, появились сведения о взрывах в городе Балаклее под Харьковом.
Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как объяснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве уточнили, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).