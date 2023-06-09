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На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Воздушная тревога в ночь на пятницу, 9 июня, объявлена по всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены активизировались также в контролируемых украинскими силами районах Донецкой Народной Республики (ДНР), Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, украинские СМИ сообщают о звуках взрывов в Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях. В Харькове, согласно последним сведениям, работает система противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны РФ эти заявления пока не комментировали.

8 июня серия взрывов прогремела в Сумах. В данном регионе, а также в Полтавской, Харьковской и Черниговской областях Украины объявили воздушную тревогу.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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