США выделят грант на поддержку искусства на Украине

Посольство США в Киеве выделит средства на поддержку предпринимательства в сфере искусства на Украине. Об этом 8 июня сообщила дипмиссия на своем сайте.

«Отдел публичной дипломатии посольства США в Киеве приглашает украинские и американские зарегистрированные некоммерческие, неправительственные организации подать заявки на финансирование для поддержки предпринимательства в сфере искусства и в творческой индустрии», — говорится в описании гранта.

В посольстве отметили, что эти отрасли представляют собой ведущую социально-экономическую мощь во времена кризиса. Одной из задач программы называется стимулирование инноваций, повышение информированности и устойчивости.

Программа направлена на молодежь, предпринимателей, менеджеров в сфере искусства, культурных лидеров и правительство Украины. Срок ее действия составляет один год. Общая сумма гранта составляет $100 тыс.

Ранее, 5 июня, посольство США также объявило о намерении внедрить «американский контент» в театральные, музыкальные, танцевальные и литературные постановки на Украине. таким образом в дипмиссии выразили желание профинансировать программу по поддержке исполнительского искусства на Украине. Поощряться будут проекты, ориентированные на меньшинства и малообеспеченные группы.

1 июня госдепартамент Соединенных Штатов заявил о готовности выделить до $100 тыс. на программу обучения владеющих украинским языком представителей СМИ. Таким образом американские специалисты выступили с инициативой бороться с дезинформацией, а также продвигать и поддерживать «высококачественную и независимую журналистику».