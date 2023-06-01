Госдеп США выделит до $100 тыс. на обучение говорящих на украинском языке журналистов

Госдепартамент США заявил о готовности выделить до $100 тыс. на программу обучения владеющих украинским языком представителей СМИ, сказано в описании гранта отдела образования и культуры американского ведомства.

«Получатель гранта должен набирать и отбирать говорящих на украинском языке участников, которые работают в медиасфере, ориентированной на украиноязычную аудиторию из следующих европейских стран: Эстония, Латвия, Литва, Молдавия, Польша и Украина», — приводит выдержку из документа RT.

Американские специалисты уверены, что дезинформация, распространяемая злонамеренными субъектами «разрушающе сказывается на моральном состоянии и стабильности общества». Одним из эффективных способов борьбы с ней может стать «продвижение и поддержка высококачественной, независимой журналистики, а также открытой и плюралистической медиасреды», говорится в описании гранта. Особенно эти идеи ценны в свете украинского конфликта, отмечается там.

Для этого американские наставники предлагают журналистам с Украины поучиться у экспертов в сфере СМИ из США по ряду направлений, освоить борьбу с ложными идеями и повысить качество материалов, а заодно «укрепить связи» и расширить глобальную профессиональную сеть.

На реализацию инициативы США готовы выделить не более $100 тыс., причем длительность программы не должна превышать трех лет. Заявки на получение гранта принимаются от американских государственных и частных образовательных и культурных учреждений, а также некоммерческих организаций.

Госдепартамент и его структуры регулярно выделяют гранты на помощь странам мира в решении актуальных, по мнению США, проблем. В феврале ведомство сообщало о готовности профинансировать программу, предполагающую продвижение общих с Финляндией ценностей, в том числе объяснение важности деятельности НАТО.

Среди приоритетных указывались предложения, имеющие отношение к Арктике и сотрудничеству между арктическими странами и сообществами.

В январе Госдеп обещал направить до $250 тыс. на «укрепление культурных связей» с Грузией, а также «укрепление демократии» и «гражданского общества» через искусство. Приоритетной областью работы подрядчиков указывалось укрепление демократии, культуры, институтов, ценностей и гражданского общества в Грузии через искусство, в частности, связанное с США.