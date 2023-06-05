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США внедрят «американский контент» в театральные постановки на Украине

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Фото: Global Look Press/Alessio Marini
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США намерены внедрить «американский контент» в театральные, музыкальные, танцевальные и литературные постановки на Украине. С такой инициативой выступил отдел публичной дипломатии посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве. Данные о программе были размещены на сайте ведомства 5 июня.

В посольстве выразили желание профинансировать программу по «поддержке» исполнительского искусства на Украине. В описании подчеркивается, что культура защищает украинскую идентичность, которая ставится под угрозу в момент текущего кризиса.

Кроме того, в посольстве подчеркнули, что проект «должен быть ориентирован на украинскую аудиторию», а вся деятельность по проекту должна осуществляться на территории Украины и включать существенный «американский компонент».

При этом отмечается, что поощряются проекты, ориентированные на меньшинства и малообеспеченные группы.

Из уведомления также следует, что украинские исполнители и культурные учреждения могут подать заявку на финансирование до 31 июля текущего года. Общий размер гранта для деятелей искусства составит $250 тыс.

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Ранее, 1 июня, госдепартамент Соединенных Штатов заявил о готовности выделить до $100 тыс. на программу обучения владеющих украинским языком представителей СМИ. Таким образом американские специалисты выступили с инициативой бороться с дезинформацией, а также продвигать и поддерживать «высококачественную и независимую журналистику».

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