Патрушев назвал подрыв Каховской ГЭС спланированной террористической атакой Киева

Подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является спланированным терактом со стороны Украины. Об этом 7 июня заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

«Подрыв плотины Каховской ГЭС — это очередная спланированная террористическая атака киевского режима, направленная на уничтожение мирных жителей и гражданской инфраструктуры», — сказал он на встрече с белорусским коллегой Александром Вольфовичем.

Патрушев отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают Новую Каховку более года. Также по указанию Киева был произведен масштабный сброс воды на ДнепроГЭС, находящуюся выше по течению.

«Киевский режим прекрасно осознает опасность, которую несет населению затопление земель Херсонщины, угрозу для Запорожской АЭС, риск обмеления Северо-Крымского канала. Украинские неонацисты таких результатов и добиваются», — заявил он.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС. Это привело к неконтролируемому сбросу воды в Днепр. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, почти полностью затопило. Станция практически ушла под воду.

В течение дня из зоны затопления после разрушения Каховской ГЭС вывезли более 900 человек. Как минимум семь человек пропали без вести. Они находились на островах, которые оказались затоплены.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской ГЭС Киевом был осуществлен с целью недопущения наступательных действий российской армии и переброски подразделений и техники Вооруженных сил Украины с херсонского направления в район наступательных действий.

По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования.

В Кремле подрыв гидроэлектростанции назвали преднамеренной диверсией Киева. Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, прорыв дамбы может повлечь тяжелые экологические и иные последствия. Он также заявил, что Москва решительно отвергает обвинения в причастности к диверсии.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Москва заинтересована в расследовании прорыва Каховской ГЭС и намерена поднять этот вопрос на заседании Совета Безопасности международной организации. Дипломат назвал разрушение объекта результатом преступной деятельности киевского режима.

Каховская гидроэлектростанция — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад и входит в единую энергосистему Украины. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.