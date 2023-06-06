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Родственница погибшей от сидра женщины рассказала подробности

Родственница погибшей от сидра женщины рассказала «Известиям» о подробностях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Родственница жительницы Димитровграда, насмерть отравившейся напитком «Мистер Сидр», во вторник, 6 июня, рассказала «Известиям» подробности произошедшего.

С ее слов, племянница умерла 4 июня. При этом спиртное она выпила накануне, 3 июня.

«На кладбище в деревню съездили, вечером на такси приехали», — рассказала она журналистам.

После поездки в деревню, вечером 3 июня, погибшая купила 1,5 л сидра, решив им помянуть родителей. При этом она выпила совсем немного алкоголя.

Как отметила родственница погибшей, умерла ее племянница на следующий день днем. В ходе проверки полиция изъяла оставшийся алкоголь.

Вскрытие показало, что причиной смертельного отравления стал метанол.

Сидрова доза: кто виноват в массовом отравлении в Ульяновской области
И как суррогат, убивший почти два десятка человек, попал в легальные торговые сети

Ранее, 5 июня, стало известно, что в нескольких российских регионах произошло массовое отравление контрафактным напитком «Мистер Сидр». По последним данным, в Ульяновской области отравился 51 человек, из них 18 умерло.

На складах и в магазинах в Удмуртии изъято около 14 тыс. л пивного напитка «Мистер Сидр». В Ульяновской области были обнаружены 216 30-литровых кегов с опасной продукцией, в Пензенской области изъято свыше 1,7 тыс. л напитка.

Еще два человека погибли в Самарской области, число пострадавших там выросло до семи человек.

По данным «Известий», в Нижегородской области также два человека скончались, еще трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. За их жизнь борются специалисты токсикологического отделения больницы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства выявить и изъять всю продукцию «Мистер Сидр» по стране.

Предпринимателя, занимающегося поставками алкогольной продукции, задержали. По факту отравления возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении в Главное следственное управление ведомства.

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