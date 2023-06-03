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Сюжет:

В Крыму объяснили значение нового статуса Азовского моря

Постпред Крыма Мурадов: новый статус Азовского моря освободит РФ от международных процедур для судов
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Фото: ТАСС/Низами Гаджибалаев
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Денонсация договора РФ с Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива с юридической точки зрения подтверждает вхождение в Россию новых территорий и освобождает ее от международных правовых процедур по судоходству. Об этом 3 июня заявил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

По его мнению, денонсация документа была необходима. Она подтвердила вхождение в Россию всех прибрежных территорий. Азовского море уже не море совместного пользования, подчеркнул Мурадов.

«Хочу подчеркнуть, что правила, которые действовали ранее — в том, что касается международного морского права, — предполагали, что Россия и Украина имеют статус совместного пользования Азовским морем. Это значит, что при приглашении военных кораблей в порты Азовского моря это нужно было согласовывать с другой стороной. Теперь это всё не требуется», — сказал дипломат в беседе с ТАСС.

Денонсация важна для Крыма, так как подтверждает возможность свободного сообщения с портами Мариуполя, Геническа и Бердянска, заключил Мурадов.

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Ранее, 1 июня, политолог Иван Мезюхо, комментируя денонсацию Госдумой договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, в беседе с «Известиями» отметил, что Россия отсекла от себя потерявший актуальность правовой акт.

Россия и Украина подписали договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива в 2003 году в Керчи. В феврале 2023 года Верховная рада расторгла его.

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